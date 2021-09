Casetta, cinque giornate per rievocare la battaglia di Monteaperti

A Casetta (Castelnuovo Berardenga) si celebra la storia tra passeggiate, letture, cene e musica. Da domani, giovedì 2 settembre a domenica 5 settembre, la frazione castelnovina sarà animata da un ricco programma di eventi per ricordare la storica battaglia di Monteaperti, combattuta il 4 settembre 1260 tra guelfi e ghibellini, con cinque giornate di attività dedicate a grandi e piccoli fra giochi, musica, sport, ballo e buona cucina.

Il programma di domani, giovedì 2 settembre e venerdì 3 settembre. Gli appuntamenti prenderanno il via domani, giovedì 2 settembre, alle ore 17 con le letture sotto l’albero, evento dedicato ai bambini e realizzato in collaborazione con il Laboratorio Creativo. La giornata continuerà all’insegna del buon cibo con la ‘Cena del Locio’ alle ore 20, accompagnata da musica dal vivo. Alle ore 22.30 sarà il Palio dei barberi Ghibellini a chiudere la prima giornata. Pizza e ballo apriranno, invece, alle ore 20, la serata di venerdì 3 settembre che si concluderà, alle ore 22, con l’esibizione di ballo sportivo della scuola di danza Nemo Dance.

Sabato 4 settembre la passeggiata nella storia. La giornata di sabato 4 settembre sarà all’insegna della rievocazione della storica battaglia di Monteaperti. Il primo appuntamento è in programma con “Le Vie della Battaglia - La Guelfa”, passeggiata organizzata con due percorsi dall’associazione “Camminando a Quercegrossa” sulle orme del famoso scontro tra le truppe senesi e quelle fiorentine nel 1260. Le iscrizioni sono ancora aperte, fino a esaurimento posti, ed è possibile prenotarsi contattando i numeri 339-4899002 e 335-7426075 oppure scrivendo all'indirizzo mail camminandoaquercegrossa@gmail.com. Alle ore 20, inoltre, è previsto il ristoro all’Antico Granaio di Monteaperti, accompagnato dalla recitazione di alcuni sonetti in vernacolo, mentre alle ore 22 è in programma la tradizionale fiaccolata al Cippo in ricordo della battaglia.

L’ultima giornata, domenica 5 settembre, si aprirà alle ore 8.30 con il ritrovo e la registrazione dei partecipanti al campionato italiano di Tiro con la Balestra che avrà inizio alle ore 9.30. Alle ore 17, inoltre, è prevista l’apertura del mercatino degli hobbisti, mentre alle ore 18 sarà la volta dello spettacolo di danza degli allievi della scuola di ballo M.G. La giornata si concluderà a tavola con una cena alla brace, a partire dalle ore 20.

Info e prenotazioni. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, per partecipare a tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione. Inoltre, per le attività al coperto, compresi bar e ristoranti, è obbligatorio esibire il Green Pass. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 342-8255110, 334-8846744, 347-2380027, 339-8817340 e 345-2553201 oppure scrivere all’indirizzo mail gscasettamontaperti@gmail.com.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga - Ufficio stampa