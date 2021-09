Elezioni Siena, alle suppletive si candida Marco Rizzo per il Partito Comunista

Se il Partito Democratico ha calato l'asso per le suppletive a Siena con la candidatura di Enrico Letta, così fa il Partito Comunista con la candidatura del segretario generale Marco Rizzo, in corsa nel collegio Toscana 12 di Siena e Arezzo.

A darne notizia il segretario provinciale senese del partito Nicola Bettollini. La presentazione ufficiale avverrà venerdì 3 settembre a Palazzo Patrizi a Siena. A scontrarsi con Letta e Rizzo il centrodestra ha lanciato l'imprenditore vinicolo Tommaso Marrocchesi Marzi.

La poltrona da ricoprire è quella di Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia rieletto in Parlamento che ha lasciato per occupare la presidenza di Unicredit.