Green pass, 9 insegnanti senza in tutta la Toscana

Sono 9 gli insegnanti e le insegnanti senza green pass per l'avvio dell'anno scolastico in Toscana. Lo afferma l'Ufficio scolastico regionale, che spiega anche come non vi siano problemi per ragazzi o personale scolastico.

Il comitato nazionale Priorità alla Scuola ha ribattuto specificando "la contraddittorietà di una misura come il Green pass imposta a una categoria di soggetti, il personale scolastico, che si è vaccinata oltre il 90%". Costanza Margiotta, membro del comitato, afferma: "Noi peraltro abbiamo chiesto che i docenti fossero i primi a essere vaccinati e la comunità ha risposto benissimo a questa richiesta. Noi siamo sempre stati a favore dei vaccini e preciso che all'interno di Priorità alla scuola non ci sono no vax. C'è il problema dei trasporti, che rimane il grande buco nero visto che agli autisti non è richiesto il Green pass. Noi siamo pronti a manifestare per tutte queste problematiche, il 20 settembre in tutta Italia".