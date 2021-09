Lavori sulla Sp11, cambia la viabilità

Per consentire l'esecuzione di lavorazioni fresatura delle ceppaie di platino, l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto sul Sp 11 "Pisana per Fucecchio" un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 5+600 al km 6+000 circa, nel comune di Cerreto Guidi, il giorno 5 settembre 2021 con orario 7:30/19.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa