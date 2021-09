Lumen Week a La Nunziatina di Pisa: fotogiornalismo e visual storytelling

La LUMEN WEEK, uno spazio dedicato al fotogiornalismo e al visual storytelling, dal 2 al 5 settembre negli spazi de La Nunziatina.

Organizzato dall’associazione per la promozione del fotogiornalismo LUMEN, l’evento consisterà di esposizioni di quattro fotografi/e che presenteranno quattro temi diversi. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa e vi partecipano come sponsor La Nunziatina e il Centro Stampa Faccini.

Ad esporre saranno Laura Lezza, fotogiornalista di Getty Images, con una selezione di foto sul G8 di Genova del luglio 2001; Enrico Mattia Del Punta, fotogiornalista per La Nazione di Pisa e membro fondatore di Lumen, con un'esposizione sulla pandemia; Giacomo Sini, fotogiornalista freelance, con una serie di fotografie dai suoi reportage sulle rotte dei migranti; Davide Mandolini, fotografo freelance, con “Covered” un progetto personale sulla realtà nascosta.

Dopo l'esposizione pubblica organizzata la scorsa estate, con le fotografie simbolo della pandemia esposte in varie zone della città, Lumen si cimenta in una nuova avventura: la LUMEN WEEK, come sottolineano gli organizzatori, vuole essere un tentativo di intavolare una discussione intorno al fotogiornalismo, all’importanza di questo mestiere e alla sua riconoscibilità all’interno dell’intero comparto dell’informazione nazionale. Questi sono proprio anche i valori dell’associazione stessa.

Ed è solo l’inizio. La LUMEN WEEK vuole essere un primo passo, un piccolo seme, piantato nei bellissimi giardini de La Nunziatina. “Questa potrebbe essere l’occasione per una città come Pisa per portare fotografie di fotogiornalisti da tutto il mondo”, sostiene Enrico Mattia Del Punta, uno degli organizzatori e fotografi esponenti.

“La città è assetata di conoscenza di ciò che accade anche al di fuori delle notizie locali, per questo LUMEN considera da sempre la fotografia uno strumento più che adeguato a nutrire questa fame di conoscere il mondo.”

I fotografi/e che vi partecipano mettono a disposizione alcuni dei loro lavori.

migliori. Le fotografie, 43 in tutto, saranno disposte in modo tale da coprire il più possibile gli spazi de La Nunziatina. Sarà inoltre proiettato sul telo cinematografico un video con le stesse fotografie della mostra per consentirne la visione anche negli orari notturni.

La mostra sarà visitabile ogni sera a partire dalle ore 19 fino alle 24.

Fonte: Ufficio Stampa