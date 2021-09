Monopattini, ferita una 27enne dopo incidente a Firenze

Un altro incidente con un monopattino elettrico a Firenze. A rimanere ferita la scorsa notte è una 27enne in via di Ripoli. La giovane ha perso il controllo del mezzo ed è stata trasferita in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni al momento non sarebbero gravi. La donna non aveva il casco. I rilievi sono affidati agli agenti della polizia municipale di Firenze. Da giorni il sindaco Dario Nardella sta combattendo una battaglia per introdurre obblighi più stringenti per la guida sulle due ruote, come l'obbligo del casco.