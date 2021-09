Opere pubbliche, nel centro di Tavarnelle via ai lavori del polo culturale e turistico

A Barberino Tavarnelle la stagione delle opere pubbliche prosegue e si intensifica con una serie di interventi che puntano alla creazione di nuove strutture, alla sicurezza delle viabilità e al potenziamento dei servizi al cittadino e al visitatore per un investimento complessivo pari a oltre 2milioni di euro complessivi. “Nonostante le difficoltà del momento, legate agli effetti della pandemia, in cui si è reso più complicato centrare le necessità organizzative e burocratiche – dichiara il sindaco David Baroncelli – noi non ci siamo mai fermati e, grazie alle risorse e ai benefici economici derivati dalla riunificazione dei due enti, riusciamo a mettere a segno alcuni dei più importanti obiettivi del mandato, proseguendo l’impegno programmatico teso ad innescare una nuova fase di rilancio, fatta di lavoro, cultura, turismo, servizi”.

Si aprirà a metà settembre il cantiere che porta alla realizzazione del nuovo polo culturale turistico del territorio di Barberino Tavarnelle, ricavandolo da una complessa opera di ristrutturazione e riorganizzazione del Palazzo consiliare, situato in piazza Matteotti. L’edificio storico, costruito nei primi decenni del secolo scorso, tra il 1928 e il 1929, lascia la veste di sala atta ad accogliere le adunanze consiliari che si terranno, quando sarà ripristinata la modalità in presenza, nella sala consiliare del Palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa, per acquisire nuove potenzialità e sottoporsi ad una trasformazione integrale che valorizzerà le molteplici vocazioni culturali del territorio.

“Il palazzo diventerà sede della nuova biblioteca comunale e spazio polivalente destinato ad accogliere mostre, convegni, incontri – spiega il sindaco David Baroncelli - l’edificio offrirà occasioni per la valorizzazione delle realtà culturali locali e sarà caratterizzato da un inedito percorso museale di visita, arricchito dalla creazione di un punto belvedere dalla torretta collocata al piano più alto dell’edificio”. La rinascita culturale del Palazzo rappresenta l’occasione per valorizzare un edificio centrale e renderlo punto di riferimento polivalente, finalizzato al potenziamento dei servizi culturali.

“Un luogo di diffusione culturale – prosegue - che mira a rendere sempre più vive e inclusive le funzioni contemporanee degli spazi pubblici”. Altre opere pubbliche di spessore sono la progettazione, in fase di elaborazione, della strada comunale Morrocco-Sambuca che necessita di un intervento di consolidamento. “Quando si tratta di sicurezza – specifica il primo cittadino – l’obiettivo è agire tempestivamente, progettare e stanziare le risorse necessarie al fine di risolvere le problematiche della viabilità”. L’intervento si compone di due fasi: la realizzazione di una palificazione a sostegno del corpo stradale e la successiva riasfaltatura della viabilità. Altra novità è l’affidamento di uno specifico incarico per la progettazione del camminamento pedonale che metterà in collegamento Tavarnelle e Marcialla. “Il nostro territorio è un patrimonio di bellezza impareggiabile – conclude - l’impegno è quello di renderlo il più possibile fruibile da cittadini e turisti creando spazi e occasioni di conoscenza e valorizzazione che riflettono l’anima slow del Chianti”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino