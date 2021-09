Orti sociali, nuovo bando a Montelupo

È stato pubblicato dal soggetto gestore, l’associazione Auser, un nuovo bando per orti sociali a Montelupo Fiorentino ed ha come scadenza per la presentazione della domanda il 2 ottobre

Il comune di Montelupo Fiorentino grazie al bando della Regione “Centomila orti in Toscana” ha potuto realizzare un complesso di orti urbani situati nella frazione di Fibbiana. Ha quindi indetto un bando per individuare un soggetto gestore, che è risultato essere l’associazione Auser.

L’intervento – lo ricordiamo - insiste su di un’area di proprietà comunale di oltre 2800 mq; sono stati realizzati 20 orti urbani. Si tratta di appezzamenti rettangolari di terreno destinati alla produzione individuale e familiare. In comune tra gli appezzamenti è assegnata una casetta in legno da usare come ripostiglio. Oltre agli orti, nell’area si trovano spazi e attrezzature comuni: un giardino di circa 800 mq, una zona con spazi di socializzazione e incontro, orti terapeutici e orti didattici.

L’assegnazione degli orti avviene attraverso una graduatoria, rinnovata periodicamente, previo espletamento della presente procedura di evidenza pubblica.

In base a quanto previsto è tempo di fare un nuovo bando per la costruzione di una nuova graduatoria di soggetti a cui dare in gestione gli orti.

L'avviso con il modulo di domanda e i criteri sono disponibili sul sito del comune. Gli interessati hanno tempo fino al 2 ottobre per presentare la domanda. Per informazioni è possibile contattare l'associazione AUSER al numero 0571/ 51161.

L’obiettivo con cui nasce il progetto è quello di dare gli spazi disponibili a diverse tipologie di destinatari: giovani under 35, anche riuniti in associazioni o gruppi, disoccupati e inoccupati, soggetti svantaggiati (nell’ambito di progetti concordati con operatori del settore), adulti e anziani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa