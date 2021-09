Parcheggio Via Salaiola, nel 2022 70 posti auto a Corniola

Nei primi mesi del 2022 l’area parcheggio all’ingresso della frazione di Corniola, lungo Via Salaiola, sarà pronta e al servizio dei residenti. Si tratta di due posteggi per i mezzi. L’investimento complessivo dell’amministrazione per la realizzazione dell’opera ammonta a 398.000 euro, di cui 265.000 per i lavori e 133.000 come somme a disposizione comprensive del costo stimato per gli espropri.

Proprio questa mattina, mercoledì 1 settembre, c’è stata la consegna dei lavori da parte dell’ufficio tecnico del Comune alla ditta che si è aggiudicata l’intervento. I lavori sono stati affidati alla ditta Masini Costruzioni s.r.l. di Poggibonsi. Il cantiere prevede una durata di 150 giorni per completare l’opera. Questo significa che a febbraio il parcheggio sarà in fase di ultimazione.

Un'opera molto importante per Corniola come sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini: "Così miglioriamo la vivibilità a Corniola. L’inizio dei lavori dei parcheggi è una splendida notizia per tutti i cittadini empolesi che abitano in questa parte di città. Un’altra opera attesa da tempo che finalmente prende il via e che ci consentirà di liberare Via Salaiola dalle automobili in sosta. Un intervento necessario per mettere in sicurezza i pedoni e i residenti e che ci permetterà, in futuro, di estendere il collegamento ciclopedonale tra il centro della città e la parte a sud di Empoli. Quest’opera, insieme alle altre attualmente in corso, renderà Empoli una città sempre più bella, più sicura e più sostenibile".

Oggi l’area di intervento vede la presenza di due aree agricole, due campi a margine di Via Salaiola: il doppio parcheggio sarà a disposizione dei residenti e utenti che ad oggi utilizzano la banchina stradale quale unico spazio disponibile per lasciare in sosta i veicoli. Insieme ai parcheggi sarà realizzato anche un tratto di percorso pedonale di collegamento tra le due aree di sosta.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, infatti, è quello di garantire la sicurezza stradale e pedonale a Corniola e di rafforzare il collegamento dell’area con le zone vicine di Cascine e Ponzano.

Contestualmente alla realizzazione del percorso pedonale, che eliminerebbe del tutto la possibilità di sostare lungo strada, si prevede di soddisfare la domanda di spazi di sosta con la costruzione di due parcheggi, con una capienza complessiva di 70 posti auto, comprensivi di 4 posti auto per disabili.

Il progetto prevede la delimitazione degli stalli di sosta con aiuole a verde in grado di inserire alberature ad alto fusto. La superficie totale dell’intervento è di circa 4.400 mq., di cui circa 2.400 mq. destinati ad aree parcheggio ed i rimanenti 2.000 mq. destinati a verde pubblico attrezzato. L’opera è stata progettata dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa