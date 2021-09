Scappa dalla polizia e spruzza spray urticante, arrestato pusher

Un pusher 28enne è stato arrestato a Firenze. Il giovane, di origini tunisine, è stato scoperto con sostanze stupefacenti e un vero e proprio tesoretto in casa: oro, un monopattino e un drone di ultima generazione.

La polizia lo ha visto in via Guicciardini intimandogli l'alt. Non si è fermato ed è scappato in bici in via dei Bardi. In piazza dei Mozzi si è girato e ha scagliato la bici contro gli inseguitori. Una volta sui Lungarni ha tirato fuori uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato contro gli agenti, cercando anche di colpirli con calci. Infine si è tolto il marsupio e lo ha lanciato in Arno.

La polizia è riuscita a fermarlo e a bloccarlo. La borsa, però, è finita a picco nel fiume ed è stata trascinata via. La perquisizione nella casa del pusher in Oltrarno ha permesso di trovare 27 grammi di cocaina, materiale da taglio e un bilancino di precisione. Recuperati anche un migliaio d'euro in contanti, monili d'oro e collane d'oro probabilmente rubate a Firenze. Aveva anche un drone da più di mille euro, del quale era stato denunciato il furto dieci giorni fa.