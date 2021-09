Ruba biciclette di valore, arrestato trentenne

È stato arrestato stanotte dai carabinieri un trentenne di origini marocchine, senza fissa dimora e pregiudicato, colto in flagranza mentre all’interno di un condominio in via Pietro Nenni tentava di accedere all’interno dei garage sotterranei.

Aveva infatti già forzato le serrature di tre bandoni basculanti utilizzando dei grimaldelli ed un piede di porco quando è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno colto in flagranza di reato.

I militari avevano già notato l’uomo per le via della città e si erano insospettiti nel vederlo entrare nei sotterranei, quando in contemporanea è arrivata la segnalazione di un condomino che aveva sentito strani rumori provenire dalle rimesse.

Da qui l’immediata irruzione nei locali e l’arresto del malvivente.

È la terza persona che i Carabinieri hanno arrestato negli ultimi giorni per tale tipologia di reato. Infatti a fare gola nei garage sono proprio le costose biciclette da corsa o da mountain bike che spesso vi sono custodite dai proprietari. Molte di esse -quest’anno- sono state recuperate dai Carabinieri e restituite ai derubati, ma ciò può avvenire solo quando presentano i codici identificativi dai quali si può risalire ai venditori e quindi ai proprietari.

L’uomo dovrà rispondere di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

Sara giudicato oggi stesso con rito per direttissima.