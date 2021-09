Sanità Toscana, Cisl-Fp: "Regione punta al risparmio, collasso vicino"

"Siamo molto preoccupati della linea intrapresa dalla Regione, che punta solo al risparmio. Continuando di questo passo, il collasso del sistema che garantisce la sanità dei cittadini non è lontano". A dirlo sono Andrea Ferrini, responsabile sanità della Cisl Fp Firenze-Prato e Alfredo Mazzarella, segretario aziendale fiorentino Cisl Fp per la Asl Toscana Centro.

"Chiediamo alla Regione e all'azienda Asl Toscana Centro un cambio di rotta – dicono Ferrini e Mazzarella-. Vogliamo le assunzioni di tutte le figure che servono per far funzionare gli ospedali e la sanità sul territorio, quindi un ripensamento per quanto riguarda l'esternalizzazione. Vogliamo investimenti nelle strutture, che in certi casi sono fatiscenti: è inammissibile che in 15 giorni 2 ascensori dell'ospedale Santa Maria Annunziata si guastino cadendo nel vuoto e che alcuni lavoratori abbiano quindi avuto bisogno delle cure del Dea".

Ferrini e Mazzarella insistono sulla sicurezza sul lavoro, da garantire anche difendendo i lavoratori della sanità dalle aggressioni: "Ancora oggi – dicono – nonostante la legge 113/2020 ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie’, troppe volte gli operatori vengono aggrediti fisicamente e verbalmente mentre svolgono il loro lavoro".

Fonte: Cisl Firenze-Prato