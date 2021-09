Da Sovigliana a Cluj per il WUKF Karate World Championship

In vista del 9th WUKF KARATE WORLD CHAMPIONSHIP che si terrà a Cluj Napoca – Romania dal 23 al 26 Settembre 2021, l’Associazione Movement of Children/Shumukan ha dato vita ad una sinergia con la Link Fitness Club di Sovigliana.

Dopo i successi ottenuti nelle competizioni di Malta, Slovacchia, Danimarca, Scozia, Irlanda, Polonia, Belgio e Italia, i ragazzi di Movement of Children proveranno a replicare le loro prestazioni in Romania. Ovviamente questi ragazzi sono cresciuti, come sono cresciute le loro esigenze nell’allenamento, che non interessa più solo la parte tecnica legata al Karate, ma va oltre, richiedendo una preparazione psico-fisica che il personale della Link Fitness Club è in grado di fornire loro con serietà e competenza.

Questa preparazione è stata studiata sia per il KATA, dove i ragazzi si esibiscono in esercizi individuali che sono veri e propri combattimenti contro avversari immaginari, che nel KUMITE, dove il combattimento diventa reale contro avversari in carne ed ossa.

I ragazzi che stanno preparando le valigie sono:

- Luca Cappelli, che con la sua sedia a rotelle si cimenterà in una gara di KATA nella categoria Adapted

- Gabriele Martorana, che si cimenterà in una gara di KATA ed in una di KUMITE, nella categoria Juniores

- Eduard Florin Berza, che si cimenterà in una gara di KATA ed in una di KUMITE, nella categoria Juniores

- Alessandro Tesi, che si cimenterà in una gara di KATA ed in una di KUMITE, nella categoria Juniores

- Federica Cappelli, che si cimenterà in una gara di KATA ed in una di KUMITE, nella categoria Cadets

Gabriele, Eduard ed Alessandro affronteranno anche altri coetanei, sempre nel KUMITE, però nella specialità a squadre.

I ragazzi saranno accompagnati dal loro Maestro Claudio Martorana, che parteciperà alla competizione in qualità di Arbitro Internazionale della Confederazione Italiana di Karate CKI e della FEDerazione Italiana di Karate e discipline Affini FEDIKA, mentre durante la gara saranno coaiduvati dai Maestri Marco Macelloni e Ciro Varone, in qualità di coach della Nazionale Azzurri delle stesse Federazioni.

"Siamo convinti che dopo gli ottimi risultati degli Atleti Azzurri alle ultime Olimpiadi di Tokyo, anche gli atleti nostrani riusciranno a portare alta la bandiera Italiana e quella della terra che fu di Leonardo da Vinci nei prossimi Campionati Mondiali rumeni".