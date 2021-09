Vinci nel Cuore premia la comunicazione: due appuntamenti da non perdere

Tre giorni di cultura, giornalismo, sport e passeggiate. Sono quelli in programma fra il 4 e ll’11 settembre a Vinci, dove l’associazione Vinci nel Cuore organizza tre eventi nei quali il valore locale incontra quello nazionale.

Si parte sabato 4 con “Il cammino di Santo Sano. La riscoperta di un percorso e di un antico rito”, la passeggiata che da Piazza della Libertà a Vinci porterà fino alla pieve di S. Ansano in Greti, passando per la Cappella Calistri, in un itinerario di 12 chilometri attraverso il passaggio in strade vicinali e vecchi siti rurali, dai quali si potrà godere di bellissimi panorami sia su Vinci che sulle campagne limitrofe. La “Camminata di Santo Sano” è la riscoperta di un sentiero e di un antico rito vinciano, civile e religioso, ricordato e descritto negli statuti cinquecenteschi della città di Vinci, grazie a un progetto realizzato da una rete di associazioni locali, fra cui Montalbano Domani, la Pro Loco Vinci, Noi per San Pantaleo.

Giovedì 9 si recupera il premio giornalistico “Li omini boni” per la comunicazione del 2020. L’appuntamento è con Beppe Severgnini in Piazza G. Masi, dove il giornalista cremasco verrà insignito del Leonardo d’Oro e presenterà il suo ultimo libro edito da Rizzoli, “Neoitaliani. Un manifesto”. Sul palco, prima di lui, Francesco Guidotti, nominato Cronista Toscano del 2020, che riceverà il premio “L. Berni” per il suo podcast sul giornalismo. Presenta Elia Billero, direttore di gonews.it.

Sabato 11 si chiude la settimana con la seconda parte del premio per la comunicazione, dedicato questa volta allo sport e alle sue imprese. Ospiti di Vinci nel Cuore saranno Francesco Pancani, giornalista e voce della pallavolo e del ciclismo di Rai Sport, le Dragon Ladies, Carlo Fontanelli, collezionista di risultati calcistici, Gianmarco Lotti, giornalista di gonews.it e empolichannel.it.

I tre eventi hanno il patrocinio del Comune di Vinci, e per partecipare è necessaria la prenotazione all’ufficio turistico di Vinci (0571933285, ufficioturistico@comune.vinci.fi.it, vincinelcuore@liominiboni.it); la partecipazione alla camminata ha il costo di 15 euro, mentre per l’ingresso ai due eventi relativi ai premi giornalistici è necessario esibire il green pass.