Abusivi nelle case popolari, interviene la municipale a Livorno

Continuano gli interventi della Polizia Municipale contro le occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nei giorni scorsi sono stati liberati due alloggi, uno in via Bengasi e uno in via Tripoli.

Nel primo appartamento le pattuglie del Nucleo di Prossimità e del Nucleo Territoriale hanno trovato una donna di 37 anni e un uomo di 29.

Entrambi sono stati denunciati per occupazione abusiva di alloggio ERP e danneggiamento.

L'uomo, non in regola con le norme dell'immigrazione, è stato denunciato per inosservanza sulle norme in materia di stranieri e inviato alla Questura per successivi approfondimenti.

Nell'alloggio, una volta liberato sono state chiuse le utenze e tolti i sanitari per scoraggiarne ulteriori occupazioni. Casalp lo ha chiuso con una grata.

La stessa procedura è stata adottata per l'alloggio Erp di via Tripoli, che era stato occupato, come verificato dal Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale, da una donna di 62 anni, anche lei denunciata per occupazione abusiva di alloggio ERP e danneggiamento, e allontanata.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa