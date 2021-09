Affitti a nero per 5 anni nella casa al mare, l'operazione a Cecina

Una donna cecinese ha concesso in locazione la sua seconda casa per oltre 5 anni senza registrarne il contratto d’affitto e dichiarare quanto percepito.

È l’esito di una “chirurgica” attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale condotta dalle fiamme gialle dell’ex Tenenza, ora Compagnia, di Cecina, nel settore delle locazioni immobiliari, dove ricorre il fenomeno degli affitti a nero.

È emerso che la proprietaria immobiliare non soltanto ha omesso di registrare il contratto di locazione ma soprattutto non ha versato l’imposta di registro e ha percepito affitti a nero per più di un quinquennio, nascondendo complessivamente introiti per oltre 34mila euro.

Nei suoi confronti sono scattate le previste contestazioni e ora la signora ha iniziato a regolarizzare la sua posizione con il ravvedimento operoso.