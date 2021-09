Alla Serra e San Miniato i mercatini di antiquariato e collezionismo

Doppio appuntamento coi mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, in questo primo fine settimana di settembre a San Miniato. Si parte sabato 4 settembre: in occasione della Festa sull’Aia a La Serra, San Miniato Promozione insieme agli organizzatori propone un’edizione speciale del “Mercatino del piccolo antiquariato e del collezionismo”. Sabato 4 settembre, al campo sportivo di via Maremmana, sarà possibile girare tra le bancarelle con mobilio, oggettistica, libri, collezionismo, curiosità, opere d'ingegno, découpage e molto altro.

Si va già verso il sold out per gli espositori, a dimostrazione che dopo un anno difficile c’è tanta voglia di ripartire. Il mercatino andrà avanti dalle 15 alle 20. La Festa sull’Aia è già in corso e si concluderà il 5 settembre coi classici appuntamenti del Palio di San Regolo (la corsa coi sacchi), della battitura del grano “alla vecchia maniera” e della rievocazione dell’arrivo degli Alleati coi loro mezzi d’epoca.

Ma non finisce qui, perché domenica 5 settembre dalle 9 alle 19 il mercatino sarà presente anche in centro storico: Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico, queste le suggestive location dove fare una passeggiata tra oggetti e curiosità di tutti i tipi. Ad organizzare è San Miniato Promozione, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Per informazioni e prenotazioni contattare Fondazione San Miniato Promozione al numero 057142745, oppure segreteria@sanminiatopromozione.it; a disposizione c'è anche il sito della Fondazione all'indirizzo www.sanminiatopromozione.it.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione