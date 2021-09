Ammissione a Medicina e Odontoiatria alla Fortezza da Basso per UniFi

Venerdì 3 settembre si svolge in tutta Italia la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022.

A Firenze la prova si svolge presso la Fortezza da Basso: sono 1417 i candidati iscritti alla selezione.

A Firenze svolgono la prova coloro che risiedono a Firenze, Prato e Pistoia. Per limitare gli spostamenti all'interno del territorio nazionale e regionale, in applicazione delle normative anticontagio, infatti, ciascun candidato, indipendentemente dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso l'ateneo che ha sede nella provincia di residenza o nella provincia limitrofa.

L’Università di Firenze, in collaborazione con la Protezione Civile – Città Metropolitana di Firenze, ha adottato misure di prevenzione e sicurezza per lo svolgimento della prova, raccolte in un vademecum inviato ai candidati.

Fonte: Università degli Studi di Firenze