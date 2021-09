È crollato un pannello di cartongesso dal soffitto di un'abitazione in via del Testaio a Livorno. A rimanere ferita una bambina all'interno della casa, che è stata accompagnata dai sanitari inviati dal 118 e dai genitori in ospedale. Per la messa in sicurezza erano presenti i vigili del fuoco di Livorno con un'autoscala.