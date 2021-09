Elezioni a Sesto, il Pd presenta la lista a sostegno di Falchi

Domani alle ore 21.15 il Partito Democratico di Sesto Fiorentino presenterà la lista a sostegno del candidato Sindaco Lorenzo Falchi.

Una squadra di donne e uomini plurale e ricca di competenze: lavoro, sanità, scuola, cultura, volontariato, sport. Tante energie, esperienze e passione messe a servizio di tutta la nostra comunità. Il Partito Democratico c'è con grande responsabilità e visione per il buon governo che Sesto Fiorentino e tutti i sestesi si meritano.

La lista democratica sarà guidata da due capilista che rappresentano in pieno il PD sestese di oggi e di domani: Marco Calzolari (27 anni, consigliere comunale uscente, allenatore di pallacanestro e consulente assicurativo) e Sara Martini (35 anni, consigliere comunale uscente, direttore amministrativo in una scuola superiore).

Insieme a loro ci saranno:

- Michele Adamo, 47 anni, farmacista e consigliere comunale uscente

- Silvia Agnoletti, 47 anni, medievista e redattrice

- Lorena Albisani, 61, imprenditrice agricola a Cercina

- Ilaria Armeni, 57 anni, responsabile amministrativo

- Claudia Baggiani, 41 anni, docente universitaria, libera professionista, consulente comunicazione e marketing

- Matteo Barducci, 46 anni, impiegato di banca

- Antonio Bindi, 53 anni, coordinatore ufficio tecnico presso Museo Pecci Prato, volontario della Misericordia di Sesto Fiorentino e del Circolo Arci Rinascita

- Teresa Bosi, 42 anni, ostetrica

- Stefania Conforti, 64 anni, tecnico di laboratorio, arte terapeuta

- Stefano Cosi, 43 anni, psicologo scolastico, presidente dell'Arciteatro e consigliere Unesco

- Stefano Crocetti, 57 anni, commercialista

- Marisa Dalidi, 71 anni, libraria in pensione, titolare della libreria Kosmograph e Mondadori per 27 anni

- Lisa Donatini, 54 anni, libero professionista, Mental Coach e formatore

- Francesco Pio Fumarola, 22 anni, operaio dell'Eli Lilly, volontario Misericordia di Sesto Fiorentino e membro della Protezione Civile

- Pasquale Alessandro Iasiello, 54 anni, Presidente Croce Viola Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino e Presidente di ViolaCom Aps Formazione per professioni mediche e sanitarie

- Massimo Labanca, 54 anni, impiegato, Segretario del PD di Sesto Fiorentino e delegato RSU Funzione Pubblica presso ISPRO

- Barbara Menichetti, 50 anni, geologo e socia e sostenitrice dell'Associazione Amicodivalerio

- Marco Paoli, 53 anni, addetto carico e scarico forni Richard Ginori e delegato Femca-Cisl RSU Ginori

- Alessandro Pecchioli, 47 anni, medico igienista

- Rosaria Spitale, 56 anni, operatore fiscale

- Giacomo Trallori, 64 anni, medico gastroenterologo

- Daniela Valentini, 58 anni, restauratrice di beni culturali e docente di restauro

L'appuntamento per conoscere la nostra squadra, insieme al candidato Sindaco Lorenzo Falchi e a Claudia Pecchioli, è venerdì 3 settembre alle ore 21.15 presso i giardini davanti alla sede Auser (via Pasolini 105 – Sesto Fiorentino).

Per chi fosse interessato a venire a cena alle ore 20 prima della presentazione è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 3391015293.

