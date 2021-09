Esplode palazzina a due piani a Filattiera, ricerche in corso

Un'altra esplosione in una casa in Toscana, forse causata da una fuga di gas. Il fatto è avvenuto a Filattiera, nella provincia di Massa-Carrara, in quel di via Casello. È crollato un fabbricato di due piani.

Sul posto i vigili del fuoco del locale comando, il personale Usar da Pisa e il nucleo cinofili da Livorno per le ricerche sotto le macerie.

È il secondo evento in tre giorni, dopo il fatto accaduto a La Leccia, in Valdicecina.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO