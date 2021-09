La musica piange la scomparsa del dj Giorgio Giordano

Il dj Giorgio Giordano è venuto a mancare a 69 anni. Ha fatto ballare intere generazioni in Versilia, in particolare alla discoteca Cavalluccio Marino di Lido di Camaiore. Era conosciuto in tutta la Toscana ed era amico di Riccardo Cioni, altro dj prematuramente scomparso, con cui ha animato le serate nella nostra regione.

Giordano durante le sue esibizioni presentava in Italia anteprime di brani che andava a prendere direttamente a Londra per proporle poi al suo numeroso pubblico. In molti lo stanno ricordando sui social.