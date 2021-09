Liberazione di Campi Bisenzio, 77 anni dopo cerimonia allo stabilimento Gkn

Questo anno la cerimonia per il 77esimo anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio si è svolta davanti allo stabilimento della Gkn, in via Fratelli Cervi, insieme ai lavoratori riuniti da mesi in assemblea permanente dopo l'avvio della procedura di licenziamento per 422 persone. Tanti i comuni presenti, per festeggiare la Liberazione e unirsi ancora una volta alla lotta dei lavoratori. In prima linea come sempre dall'inizio della vertenza, il sindaco Emiliano Fossi: "Nessuno molli i lavoratori. Noi non lo permetteremo" ha scritto su facebook.

Nell'occasione i lavoratori hanno incontrato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Già ieri avevano provato ad incontrarlo, recandosi in piazza Duomo a Firenze, ma data l'assenza del presidente della Regione che si trovava alla celebrazione della Liberazione di Sesto Fiorentino, i lavoratori hanno avuto un confronto con il consigliere speciale per il lavoro Valerio Fabiani, dando vita poi ad un breve corteo per le vie del centro cittadino. La manifestazione spontanea, composta da un centinaio di lavoratori dello stabilimento di Campi, si è sciolta intorno alle 14.

La questione Gkn sui tavoli della Regione è una questione fondamentale, come ha ribadito oggi Giani: "Per poter avviare una vera discussione Melrose, la proprietà, deve revocare i licenziamenti". A margine dell'incontro, Giani lo ha definito "molto valido", "abbiamo avuto una bella interlocuzione con i lavoratori".

Luca Milani (Presidente Consiglio comunale Firenze): "Ciascuno di noi dica da che parte sta"

“Il Sindaco Fossi ha scelto, per la ricorrenza più importante e significativa per la città, la liberazione dall’oppressione nazifascista, di celebrarla davanti alla fabbrica GKN, riunita in assemblea permanente. Scelta – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – quanto mai giusta ed appropriata.

È nostro preciso dovere e compito, raccogliere il testimone di quella generazione di ragazzi che ha combattuto e pagato anche con la vita ma che ci ha restituito la libertà e la speranza di un futuro diverso e migliore.

I lavoratori della GKN con la loro battaglia raccolgono questo testimone e questa speranza per un futuro diverso e migliore di quello che è stato loro prospettato.

Condivido le parole del Sindaco Fossi – aggiunge il presidente Milani – siamo ad una scelta di campo: ciascuno di noi, comprese le Istituzioni, devono dire a chiare lettere da che parte stanno, se dalla parte del valore del lavoro, dei lavoratori, dell’impresa quale strumento per migliorare le condizioni di vita degli individui e del territorio circostante o dalla parte del profitto, della finanza, della speculazione.

Il Consiglio comunale di Firenze sostiene le ragioni dei lavoratori della GKN e di tutti quei lavoratori che si trovano loro malgrado coinvolti in processi di dismissione industriale”.

Merlotti (Pd): "Istituzioni unite chiedono il ritiro dei licenziamenti"

"La vicenda dei lavoratori della Gkn è una priorità per il nostro territorio e per la Toscana e continuerà ad esserlo, anche nei mesi a venire. Come rappresentanti delle istituzioni regionali e locali abbiamo voluto riaffermarlo in occasione del 77° anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio: una data simbolo di libertà, coraggio e democrazia celebrata insieme ai lavoratori Gkn, da settimane mobilitati insieme ai sindacati per salvaguardare la produttività di tutto il territorio. Una battaglia per il lavoro giusta e doverosa a difesa dei diritti e dell’occupazione che riguarda l’intero Paese. Come istituzioni regionali e locali siamo fermi e uniti nel ribadire che per poter avviare una trattativa con la proprietà è necessario il ritiro dei licenziamenti, irricevibili e immotivati per uno stabilimento che produce utili. Dalla parte di questi lavoratori sono scese in piazza, fin da subito, le istituzioni, le associazioni, la comunità di Campi e non solo. La battaglia sarà lunga e noi continueremo ad esserci". È quanto dichiara Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd, a seguito dell’incontro di questa mattina con i lavoratori della Gkn in occasione dell’anniversario delle celebrazioni della Liberazione di Campi Bisenzio.