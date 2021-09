Manifestazioni contro il green pass, cosa ne pensi? Il sondaggio di gonews.it

Sono pochi i manifestanti che si sono riuniti ieri, alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, per protestare contro l'applicazione del green pass sui trasporti a lunga percorrenza (Qui la notizia). Una ventina di persone si sono radunate di fronte alla stazione, ribaltando i numeri raggiunti in altre manifestazioni ad esempio avvenute nel mese di agosto.

Nella stazione presidiata dalle forze dell'ordine, il piccolo gruppo presente non ha comunque fatto mancare attacchi ai giornalisti, anche aggrediti negli ultimi giorni in Italia, e nuovi paragoni alla dittatura o alla Shoah. Dopo le manifestazioni di ieri, si è creato il dibattito nell'opinione pubblica se questi movimenti, spesso organizzati tramite chat e via social, possano essere a volte sopravvalutati.

Con questo argomento è ripartito il sondaggio di gonews.it, che dopo il periodo estivo è tornato in centro a Empoli come ogni giovedì, a chiedere il parere dei passanti. Tra le persone che si sono espresse nel video, prevale il concetto di libertà: "La tua libertà finisce dove inizia ad intaccare la mia", hanno detto in diversi riferendosi al diritto di manifestare nei confini del rispetto altrui. Diverse le opinioni in campo e, anche se affini ai no vax, fermamente contro agli attacchi rivolti alle diverse categorie di professionisti offese ultimamente, e contro i paragoni verso capitoli storici drammatici.

