Palio del Cerro in sicurezza, col Green Pass all'area giochi

Proseguono le iniziative legate alla 52°edizione del Palio del Cerro.

Dopo la consegna del Cerrino d’Oro a Primo Palatresi, per il suo storico impegno nel ciclismo, si avvicina il gran giorno.

Il Palio che si contenderanno le contrade di Porta Fiorentina, di Porta al Palagio, di Santa Maria al Pozzolo e di Porta Caracosta (vincitrice dell’ultima edizione nel 2019), si disputerà Sabato 4 settembre alle ore 21,00 preceduto dal Corteo storico.

Questa edizione si svolgerà nel più assoluto rispetto delle vigenti normative anti Covid. Pertanto nella breve sfilata delle quattro contrade verso Piazza Vittorio Emanuele II, non saranno consentiti assembramenti lungo il tragitto.

Inoltre l’ingresso nell’area adibita ai giochi del Palio, sarà consentita solo a chi è in possesso del “Green pass”. La capienza sulle tribune non potrà superare il 50% dei posti disponibili.

Il Palio potrà essere seguito anche dal maxi schermo allestito in Piazza Dante Desideri, dietro al Municipio. Anche in questo caso l’accesso alle sedie sistemate nella piazza, nel rispetto delle distanze, avverrà solo per chi disporrà del certificato verde.

“Il Palio è una grande festa per tutta la nostra comunità- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- siamo felici di poterlo disputare, ma è fondamentale che ciò avvenga nel rispetto rigoroso delle normative ed è importante che tutti siano pienamente consapevoli della necessità di tenere i giusti comportamenti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa