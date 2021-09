Pulizia straordinaria al parcheggio Stianti

Al via un intervento di pulizia straordinaria nel parcheggio Stianti. E’ il Comune ad averlo predisposto per migliorare le condizioni dell'area di sosta che sarà interdetta all'accesso dei cittadini e dei residenti per 8 giorni, a fasi alterne. Nei giorni 7, 8 e 9 settembre non sarà possibile parcheggiare nei settori A1 e A2, lato viale Corsini, con divieto di sosta 0-24. Nei giorni 10, 14, 15, 16 e 17 settembre la chiusura sarà posta sul lato Borgo Sarchiani per i settori B1 B2 B3 e B4 ed anche in questo caso è stato istituito il divieto di sosta.

La chiusura è necessaria per rendere possibile lo svolgimento dell'intervento di pulizia che si compone di più fasi per arrecare il minor disagio possibile alla popolazione. La pulizia straordinaria consiste nella pulizia meccanizzata e non meccanizzata dei piani viabili, del parcheggio coperto, delle rampe di accesso, dei disimpegni, dei corridoi, delle scale, dei servizi igienici e dei pozzi di areazione. Sarà effettuata anche la rimozione di vernici e adesivi presenti sulle superfici.

Fonte: Ufficio Stampa