Ritorno a scuola, tutto pronto al liceo 'Il Pontormo': in 200 già al lavoro

Anche se per molti l'inizio coincide con il ritorno sui banchi degli studenti il 15 settembre, è il 1 settembre l'inizio della Scuola.

Un inizio segnato da tante parole, tante incertezze, tante aspettative.

L'ISIS "Il Pontormo" era pronto già da tempo, ma in via precauzionale le indicazioni ufficiali per il rientro sono state pubblicate lunedì 30 agosto con la circolare n.9

L'ingresso a scuola dalle 7.45 di 200 unità di personale scolastico dell'ISIS "Il Pontormo" sì è svolto serenamente ed ordinatamente.

A tutto il personale scolastico è stato controllato, con postazione all'ingresso principale di via Sanzio, il Green Pass e alle 8.30 il corpo docente era già operativo per le riunioni di dipartimento disciplinare e dalle 9.00 per accogliere gli studenti delle prove per il recupero del giudizio sospeso.

L'organizzazione messa in atto e le misure preventive hanno avuto i loro effetti positivi per una ripresa serena delle attività scolastiche, merito di un lavoro di squadra che ha visto impegnati tutti con un unico obiettivo comune: far funzionare le cose per il miglioramento e il rinnovamento della scuola.

Fonte: Isis Il Pontormo di Empoli