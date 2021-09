Scontro in centro a Empoli, ferita 24enne

Questa sera, poco prima delle 19.30, si è verificato un incidente in piazza Giorgio Gamucci a Empoli, vicina al Lungarno e al centro. Sul posto sono intervenute un'automedica, due ambulanze e la polizia stradale.

Da quanto si apprende l'auto rimasta coinvolta avrebbe nell'urto, danneggiato un muretto. Sempre dalle prime informazioni, al momento dei soccorsi, una 24enne si sarebbe trovata a terra.

Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, per il quale i sanitari del 118 hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe in codice giallo.