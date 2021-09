Santa Croce in festa: è nata Celeste, figlia della sindaca Giulia Deidda

Oggi è un bel giorno per Santa Croce sull'Arno: un bel fiocco rosa si appende al portone del municipio. È venuta al mondo la piccola Celeste, figlia della sindaca santacrocese Giulia Deidda e del compagno Paolo Ammannati.

Si tratta della prima figlia della coppia, che adesso è felice come una Pasqua e non aspetta altro che godersi assieme questi bei momenti. Celeste sta bene, così come la madre Giulia che si trovava ricoverata a Firenze per il parto, e anche papà Paolo è al settimo cielo.

La redazione di gonews.it, così come tutto il gruppo editoriale XMediaGroup, dà il benvenuto a Celeste e fa gli auguri ai nuovi genitori Paolo e Giulia.