Alessia Mancini doppio argento Biathle e Triathle, l'orgoglio della MetroCittà

Campionessa di triathlon, Alessia Mancini ha inorgoglito particolarmente i fiorentini nelle gare Senior femminili di Biathle e Triathle, dove con due secondi posti ha conquistato due medaglie di argento.

"Anche lei - commenta Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport - ha sostenuto con grande simpatia e sportività, come tedofora, le Olimpiadi metropolitane fiorentine, con le quali abbiamo lanciato un segnale profondo di coinvolgimento e partecipazione di tante discipline sportive e di atleti mentre viviamo questa lunga coda dell'emergenza sanitaria. La ringraziamo e ci complimentiamo con lei per i risultati raggiunti".

"Penso che lo lo sport dovrebbe essere parte fondamentale della vita di tutti noi - dichiara Alessia Mancini - Fare sport non vuol dire soltanto 'avere un bel fisico' o 'dover essere un atleta agonista'. Lo sport insegna a prefiggersi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. E questo insegnamento lo si riporta nella vita di tutti i giorni: credere in qualcosa fermamente e provare ad ottenerlo, sempre nel rispetto delle persone e delle situazioni che ci circondano. Durante il Mondiale ho constatato quanto, le altre Nazioni, investano sullo sport a livello giovanile. Erano presenti delegazioni straniere con oltre un centinaio di bambini".

Questo purtroppo "è ciò che manca in Italia. Ed è ciò che serve per creare persone più forti e migliori. Lo sostengo da sempre. Vedere e sentire tutti quei bambini che facevano il tifo, inoltre, mi ha messo una carica esagerata… Ho vinto due medaglie anche grazie a loro".

Un mese fa a Firenze "sono state organizzate le Olimpiadi Della Città Metropolitana, a cui hanno partecipato diversi giovani. È stata un’ enorme gioia per me vedere questo movimento risvegliarsi! Solo grazie a manifestazioni del genere è possibile insegnare ai bambini cosa sia lo sport. Per cui spero con tutto il cuore che si possa ancora parlare di sport a 360 gradi, 365 giorni … di ogni anno. E non solo in due mesi di Olimpiadi".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze