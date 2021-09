Presentati e benedetti i drappi del Palio del Cerro

Tra i momenti salienti nella settimana del Palio del Cerro, la benedizione e la presentazione dei cenci, ha avuto luogo giovedì 2 settembre nel Giardino antistante la Villa Medicea.

La cerimonia è stata preceduta dal giuramento dei capitani delle contrade.

I drappi di questa edizione della ripartenza del Palio sono stati dipinti da due pittrici cerretesi: Francesca Bianconi e Michela Cianchini (un cencio andrà alla contrada vincitrice e l’altro alla Parrocchia di San Leonardo).

Le due artiste sono state premiate con una targa dal Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.

Nel suo intervento e prima di dichiarare ufficialmente aperti i giochi del Palio, il Sindaco Simona Rossetti, ha insistito sull’importanza di queste giornate e su come non fosse banale far svolgere questa edizione in considerazione delle difficoltà legate al Covid.

“ Questo Palio-ha detto il Sindaco- è il risultato di un cammino percorso tutti insieme”.

I Palii, compreso quello dei ragazzi dipinto dalla pratese Antonella Marchesoni, sono poi stati benedetti dal Vescovo di San Miniato, Mons. Andrea Migliavacca che poco prima aveva guidato la Processione che dal Santuario di Santa Liberata era giunta fino alla Pieve di San Leonardo.

L’assegnazione del Palio avverrà Sabato 4 settembre dalle ore 21,00.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa