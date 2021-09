Edilizia scolastica della Metrocittà: punto sui lavori a Castelfiorentino e Fucecchio

La Direzione Edilizia scolastica e la Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze hanno portato a termine in questo anno sei interventi: ampliamento degli istituti Chino Chini (Mugello) e del Balducci (Pontassieve), il completamento degli interventi di adeguamento per la prevenzione degli incendi al licelo Galileo e anche all'Istituto Salvemini (primo lotto), la realizzazione di un edificio all'Elsa Morante, e l'adeguamento sismico al liceo Rodolico, per complessivi 12 milioni e 604 mila euro.

Portati a termine anche 19 interventi di manutenzione e di adattamento per le esigenze degli istituti in vista del nuovo anno scolastico mentre ne sono appaltati e in corso di realizzazione altrettanti (per ben 41 milioni e 446 mila euro), la cui fine è prevista tra il 2021 e il 2022.

I dati sono stati illustrati dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze in un incontro presso la scuola Guicciardini, con il Sindaco e consigliere delegato Francesco Casini, il consigliere delegato Massimo Fratini, l'assessora del Comune di Firenze Sara Funaro.

Ecco le voci in dettaglio.

Interventi portati a termine

Chino Chini, ampliamento, euro 4.054.626,29

Balducci, ampliamento, euro 2.200.000,00

Liceo Galileo: completamento adeguamento prevenzione incendi euro 300.000,00

Istituto Salvemini: completamento prevenzione incendi, 1° lotto, euro 950.000,00

Elsa Morant, realizzazione edifico B, euro 4.500.000,00

Liceo Rodolico, Adeguamento sismico, 1° stralcio, euro 600.000,00

Totale € 12.604.626,29

Interventi di manutenzione e adattamento conclusi in vista del nuovo anno scolastico

Isa Ceramica, ampliamento 1 aula e recupero 1 aula

Isa Porta Romana, interventi per antisfondellamento solai

Istituto B. Cellini, manutenzione straordinaria servizi igienici e rifacimento impianto elettrico laboratori

Istituto Buontalenti, allestimento laboratorio di informatica

Istituto Meucci, allestimento laboratorio di elettrotecnica

Istituto Saffi, recupero 3 nuove aule

Istituto Salvemini, suddivisione aule e riconversione laboratori disegno in aule

Istituto Sassetti Peruzzi, nuova pavimentazione palestra 4 nuove aule da 2 laboratori nuovo bagno disabili

Liceo Alberti/Dante, interventi manutenzione infissi

Liceo Castelnuovo, interventi per stabilita' controsoffitti

Liceo Castelnuovo, messa in sicurezza facciata cortile interno

Liceo Galileo, messa in sicurezza facciata cortile interno

Liceo Gramsci, recupero 2 nuove aule

Liceo Machiavelli Capponi, Piazza Frescobaldi: interventi per reperimento aule; sede: suddivisione loft e imbiancature

Liceo Michelangelo, interventi per stabilità controsoffitti,

Liceo Pascoli, sede: interventi per antisfondellamento e su controsoffitti; succursale via Nicolodi: interventi ampliamento aule

Istituto Fermi, accorpamento 2 aule

Istituto Pontormo, manutenzione straordinaria colonne bagni

Istituto Checchi, lavori di impermeabilizzazione

Interventi in corso di realizzazione (fine lavori tra 2021 e 2022; un intervento nel 2023). La prima data indica l'inzio e la seconda il termine dei lavori

Machiavelli Capponi, Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali, euro 767.551,52, 26/02/2020, 17/03/2022

Machiavelli Capponi Lavori di adeguamento antincendio con ristrutturazione di scala esistente e realizzazione filtri a prova di fumo e adeguamento vie di fuga, euro 1.100.387,36, 10/07/2021 03/10/2022

Buontalenti, Laboratori, Realizzazione di nuovi laboratori di cucina e sala pranzo (2 cucine, 1 pasticceria, nuova sala pranzo locali accessori) euro 2.420.890,24; 12/12/2018 10/06/2020

Piscina di Castelfiorentino, sostituzione della struttura di copertura della piscina e adeguamento sismico dell'intero complesso, euro 1.200.000,00; 14/10/2019, 30/04/2022

Campo di Softball, nuovi spogliatoi, euro 498.170,16, 28/10/2019, 30/10/2021

Piscina Istituto Da Vinci, Adeguamento alle norme sanitarie ed antincendio dell'impianto natatorio, riqualificazione degli impianti termico, elettrico, antincendio, euro 1.400.000,00, 15/02/2021, 10/06/2022

Istituto Buontalenti San Bartolo, Realizzazione di 1 nuovo laboratorio di cucina, euro 200.000,00; 01/10/2021, 30/12/2021

Istituto Checchi Fucecchio, Palestra Checchi, euro 1.046.000,00; 15/09/2021, 12/07/2022

Liceo Michelangelo, Adeguamento alle norme sanitarie ed antincendio dell'impianto natatorio, riqualificazione degli impianti termico, elettrico, antincendio, euro 496.000,00, 21/06/2021, 18/11/2021

Salvemini- Duca D'Aosta, Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali, euro 450.000,00; 02/08/2021, 30/12/2021

Agrario, Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali, euro 60.000,00; 15/09/2021, 14/12/2021

Saffi, realizzazione nuovo prefabbricato per 10 aule, euro 405.780,00; 15/09/2021, 31/12/2021

Meucci, realizzazione nuovo prefabbricato per 10 aule, euro 936.000,00, 05/05/2021, 05/10/2021

Istituto Marco Polo, realizzazione nuovi spogliatoi per campo di rugby, 1° lotto, euro 1.016.000,00; 15/02/2021, 15/02/2022

Liceo Agnoletti, Realizzazione 30 aule, 7 laboratori, palestra ed auditorium, euro 17.000.000,00; 04/05/2020, 26/10/2021

Liceo Rodolico, ampliamento della succursale, realizzazione 6 nuove aule didattiche, euro 1.850.000,00, 08/01/2020, 31/12/2021

Istituto Saffi, realizzazione 10 aule didattiche oltre a laboratori di cucina, euro 2.900.000,00; 23/09/2020, 17/03/2022

Empoli, nuova scuola, realizzazione 24 aule didattiche e palestra, euro 7.700.000,00; 15/10/2021; 15/10/2023

Totale: euro 41.446.779,28

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa