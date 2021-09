Effe Diligence anticipa tutti e diventa la prima Società Benefit dell'Empolese Valdelsa

A gennaio 2016 in Italia è stata introdotta una nuova forma societaria, denominata Società Benefit, diventando la prima nazione in Europa ad accoglierla. L’intento è quello di espandere e promuovere la costituzione di società che ricercano il profitto (come tutte le aziende), ma con particolare sensibilità alla creazione di un impatto positivo su persone e ambiente.

Le Società Benefit quindi non sono imprese sociali o di un’evoluzione del no profit, ma di una trasformazione dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli maggiormente adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo.



Effe Diligence, azienda di consulenza e formazione certificata ISO 9001:2015, ha deciso di aderire a questa forma societaria per il desiderio di promuovere verso l’esterno lo scopo che ha avuto fin dalla sua costituzione, non limitato esclusivamente al lucro, ma anche al perseguimento di un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

In questo modo la sostenibilità diventa una parte integrante del business model, creando condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale.

Un impegno non da poco, in quanto questo tipo di società perseguono finalità di beneficio comune volontariamente, senza ricevere alcun tipo d’incentivo, per cui, oltre che rappresentare un valore aggiunto, non causano aggravi per i contribuenti e si impegnano inoltre alla redazione annuale di un report pubblico con il fine di illustrare i risultati conseguiti, i progressi e gli impegni futuri.

L’augurio dell’azienda è che quest’azione possa portare ad una vera e propria disruption innovation, promuovendo un nuovo modo di operare su un modello di business, introducendo comportamenti e interazioni più sostenibili.

Così facendo, le imprese presenti sul territorio modificherebbero positivamente il loro modo di fare business, accogliendo le esigenze della collettività e riducendo drasticamente gli effetti negativi sull’ambiente.

Lo slogan dell’azienda recita “Growing. Together.” (Crescere. Insieme.) e, in questo specifico caso, nessun altro concetto potrebbe essere più azzeccato.