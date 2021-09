Lascia Empoli il tenente dei carabinieri Valentina Grillo

Dopo 5 anni alla Compagnia Carabinieri di Empoli, il tenente Valentina Grillo, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Empoli saluta e si trasferisce a Vibo Valentia, dove guiderà la prima sezione del nucleo investigativo del comando provinciale.

Questa mattina, venerdì 3 settembre, ha ricevuto i saluti del sindaco Brenda Barnini e dell’assessore alla sicurezza Antonio Ponzo Pellegrini.

Per Valentina Grillo quella di Empoli è stata la prima destinazione da ufficiale e quindi la prima esperienza con quel grado e quell’incarico che le ha permesso di collaborare in prima linea con il comandante della Compagnia comandata dal Tenente colonnello Daniele Riva.

A 37 anni torna al sud, lavorerà in Calabria, lei originaria di Trapani, in Sicilia.

Per il tenente Grillo le congratulazioni per il nuovo incarico e il ringraziamento da parte del direttore di gonews.it Elia Billero e della redazione intera per i buonissimi rapporti tenuti durante questi anni di proficua collaborazione tra carabinieri e stampa.