Montemaggio Festival Resistente, il programma 2021 a Casa Giubileo

Domenica 5 settembre torna per l’ottavo anno consecutivo il Montemaggio Festival Resistente, la manifestazione ad ingresso gratuito organizzata dall’ANPI Valdelsa con l’intento di tornare a vivere un luogo simbolo della storia e della memoria locale: Casa Giubileo.

Il programma inizia la mattina presto, alle 8.30, con il trekking realizzato in collaborazione con Girografando Il Mondo e Amici della Montagnola, un percorso sui sentieri partigiani che si sviluppa ad anello per circa 9 km già tutto esaurito.

La giornata proseguirà poi con la Pastasciutta Antifascista, alle 13.00, evento su prenotazione e già sold out. “Abbiamo deciso di riprendere la bella tradizione inventata dalla famiglia Cervi in occasione della caduta del fascismo – dicono gli organizzatori – per una raccolta fondi in favore di Casa Giubileo, che nei mesi scorsi è stata colpita da un furto. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare monitor, proiettore e altro materiale per rendere sempre più fruibile la struttura al pubblico affinché non smetta di raccontare la sua storia”.

Nel pomeriggio cominceranno gli incontri che da sempre caratterizzano il Festival Resistente, occasioni di confronto e riflessione su passato e presente. Alle 16 si terrà “La storia alla prova dei fatti" con Eric Gobetti, storico e studioso che, con il suo importante lavoro di "Fact Checking", riporta le vicende storiche al loro dato di realtà, provando a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Alle 17.30 sarà invece la volta di “Raccontare Genova. Memorie dal G8” con Carlo A. Bachschmidt, documentarista che ha partecipato all’organizzazione del Genoa social forum, e Gabriele Proglio, storico e autore del libro "I fatti di Genova. Una storia orale del G8" (Donzelli), coordinati da Francesca Biagiotti, giornalista di Rainews24.

A seguire “Insorgiamo!", incontro con alcuni rappresentanti del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze, che continuano a resistere e a presidiare lo stabilimento.

Ma le iniziative non si esauriscono qui. Dalle 16, sarà disponibile l’animazione per bambini a cura dell’associazione Bosco Fuoritempo. Inoltre ci sarà una piccola mostra ispirata ad Antonio Gramsci di Francesco Del Casino.

Sarà Peppe Voltarelli, infine, a concludere alle 19.30 l’ottava edizione del Festival con un concerto gratuito nello spazio esterno di Casa Giubileo. L'artista si esibirà in uno spettacolo di teatro-canzone che, attraverso una selezione di cantautori di tutto il mondo tradotti in italiano, costruisce una personale e ironica teoria della canzone densa di aneddoti e riferimenti storici.

Sul posto sarà possibile cenare con panini e bibite (disponibili anche per vegetariani e senza glutine). A tutti i partecipanti sarà richiesto il green pass.

Fonte: Ufficio stampa