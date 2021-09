Igp Summer Parti al centro cinofilo Il Gallo di Brenna

Si è conclusa il 28 agosto con oltre 120 partecipanti e più di 25 binomi l'Incontro Cinofilo amichevole di addestramento cani da Utilità e Difesa in cui i nostri amici a 4 zampe si sono cimentati nella cattura del “fuggitivo” e nell'“arresto” di quest’ultimo. Chi alle prime armi e chi già possiede conoscenze cinofile è potuto entrare in campo senza la tensione della gara ufficiale, imparando a sciogliersi davanti ad un pubblico e a dei giudici, o allenarsi per riprendere la carriera dopo le vacanze estive. La grande festa cinofila “IGP Summer Party” si svolge da ormai 7 anni presso il Centro Cinofilo IL GALLO di Brenna, in via del molino (ex campo sportivo Brenna)

Ma come nasce questo evento? Ce lo spiega Marco De Lucia, ideatore della festa. “Tutto nacque da una mia proposta di fare una garetta interna al gruppo, una sorta di scapoli-ammogliati, ma guardandomi intorno e vedendo quel meraviglioso centro pensai: perché non proporre a Gabriele Baglini una gara di fine estate dove si sarebbero potuti incontrare cinofili di tutta Italia in totale amicizia prima che iniziassero impegni e campionati importanti? Poteva essere l’occasione di far fare gavetta a conduttori giovani e con poca esperienza, liberandoli magari dalle ansie e paure delle tensioni di gara, ad invogliarli ad intraprendere quello che è il fantastico mondo dell’IGP - spiega Marco De Lucia-. Sposata la mia idea incominciammo a pensare: come poter informare gli amici di questo evento? La risposta alla nostra domanda fu catturare l’attenzione e la simpatia della gente girando dei filmati in stile molto toscano e nello spirito della gara, piccoli sketch comici, rappresentativi delle persone che vi partecipavano e spesso in scenari goliardici ma del tutto coinvolgenti. Nel corso degli anni abbiamo avuto in campo tanti conduttori e cani “famosi” e molti giovani che si sono rivelati successivamente partecipando a mondiali e campionati vari, motivo di orgoglio per la nostra “garetta”. Ogni anno cresciamo e dall’anno scorso abbiamo anche inserito la musica live che ci fa festeggiare fino a notte fonda. Il più grande grazie va a Gabriele Baglini che ogni anno si impegna a realizzare un evento unico”.

Nel ringraziare tutti gli intervenuti da ogni parte di Italia i ragazzi del Centro Cinofilo “Il Gallo” invitano tutti gli appassionati cinofili all’open day di Agility Dog che si terrà sabato 4 settembre. Dalle ore 10 e per l’intera giornata, sarà infatti possibile venire a conoscere la nostra nuova Agility Dog Trainer Chiara Bramato. Con lezione di prova gratuita aperta a tutti: professionisti, appassionati e chiunque voglia conoscere ed intraprendere un nuovo percorso nella fantastica disciplina dell’Agility. Per informazioni riguardanti l’evento e prenotare la lezione è possibile contattare il 339 806 3014.

Fonte: Ufficio stampa