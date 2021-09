In 300 per leggere Dante sotto la Torre di Pisa

Nell’ambito delle celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante, Le Letture della Normale propongono, dal 6 al 13 settembre prossimi, un’intera settimana di eventi danteschi, che culmineranno in tre serate dedicate alla lettura integrale della Commedia.

Circa trecento lettori e lettrici da tutta Italia presteranno la loro voce al poema, in una staffetta che coinvolgerà l’intera cittadinanza, dai 7 agli oltre 90 anni. Grazie alla collaborazione con l’Opera Primaziale Pisana, la lettura sarà ospitata in una cornice di grande fascino, il Camposanto monumentale nella Piazza del Duomo: i versi di Dante risuoneranno fra gli affreschi medievali di Buffalmacco e Taddeo Gaddi.

Sabato 11 settembre si potrà ascoltare l’Inferno, domenica 12 si proseguirà con il Purgatorio e lunedì 13 settembre (nella notte in cui, si racconta, Dante morì a Ravenna nel 1321) si concluderà con il Paradiso. Le letture inizieranno alle 8 di sera e dureranno fino a mezzanotte. L’ingresso sarà gratuito su prenotazione.

Si tratterà però solo dell’ultimo dei molti eventi che la Normale dedicherà a Dante, attraverso la partnership con alcune delle istituzioni culturali più importanti della città.

Si comincia lunedì 6 settembre, alle 21,30 nell’arena estiva del Parco delle Concette, con la prima nazionale della versione restaurata de L’Inferno di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan, per l’occasione sonorizzata dal vivo da Letizia Renzini. Il film, del 1911, è il primo lungometraggio della storia del cinema italiano, e viene oggi restituito agli spettatori grazie al lavoro del Cineclub Arsenale e della Cineteca di Bologna, nel quadro del progetto “Immagini Infernali: Dante nella storia del cinema” finanziato da Fondazione Pisa. L’ingresso è libero e gratuito.

Il 7, l’8 e il 9 settembre saranno invece dedicati alle lezioni divulgative su Dante, con alcuni dei massimi esperti dell’opera del grande poeta: comincia Lino Leonardi, professore di Filologia romanza alla Normale, con una lezione su Come leggere Dante (7 settembre, ore 18, Libreria Ghibellina, Borgo Stretto; ingresso libero e gratuito); sarà poi il turno di Stefano Carrai, professore di Letteratura italiana sempre alla Normale, con una lezione su Leggere Dante a spizzichi e bocconi (8 settembre, ore 18, Libreria Ghibellina, Borgo Stretto; ingresso libero e gratuito); infine, la professoressa Lucia Battaglia Ricci terrà una lezione su Dante per immagini: una storia lunga sette secoli (9 settembre, ore 18, Sala Azzurra, Palazzo della Carovana, Piazza dei Cavalieri; ingresso gratuito su prenotazione).

Venerdì 10 settembre, alle 21,30 la Normale ospiterà, nella Chiostra del Palazzo della Carovana, uno dei più grandi attori italiani, Sandro Lombardi, per una lettura intensa di alcuni dei più bei canti della Commedia, da Ugolino alla preghiera alla Vergine. Ciascun canto sarà introdotto dagli allievi e dalle allieve della Normale. L’ingresso è gratuito su prenotazione.

Lunedì 13 settembre la Biblioteca della Scuola Normale riaprirà al pubblico un ambiente molto amato dai turisti e non solo: lo spazio museale Torre del Conte Ugolino, in piazza dei Cavalieri. Lo spazio museale sorge nelle prossimità della nota Torre della Muda, dove Ugolino, protagonista indimenticabile di uno dei canti più emozionanti della Commedia, fu imprigionato con i suoi figli. Sarà possibile prenotare una visita guidata dal personale della Biblioteca, fra le 16,30 e le 18,30.

Infine, grazie alla collaborazione di Palazzo Blu, chi parteciperà alla lettura potrà visitare gratuitamente la mostra Tom Phillips Dante’s Inferno, che raccoglie la serie completa delle illustrazioni di Tom Phillips alla Commedia di Dante (1983), da lunedì 6 settembre fino a lunedì 19 settembre. Per partecipare a tutti gli eventi è necessario possedere un green pass in corso di validità. Le specifiche sulle prenotazioni sono a disposizione sul sito internet della Normale.

Fonte: Scuola Normale Superiore