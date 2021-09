In partenza l'anno educativo a Volterra, Luti: "Pronti per la riapertura dei servizi"

Lunedì 6 settembre avrà inizio l’anno educativo a Volterra. Apriranno, infatti, il nido “La Mongolfiera” e lo Spazio Gioco Educativo “GiocaMondo” che accompagneranno le bambine e i bambini in un percorso di crescita personale e di autonomia.

“L’ingresso ai servizi educativi – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra - è un momento significativo nella vita dei più piccoli che segna un fase di scoperte, di integrazione e di condivisione. Questa esperienza svolge un ruolo importante per la formazione e, in un momento caratterizzato da limitazioni sociali come quello che abbiamo affrontato, assume un rilievo ancora maggiore per sviluppare l’interazione tra pari e per favorire gli incontri. Per questi motivi , lo scorso luglio, abbiamo realizzato il centro estivo 0-3 e adesso siamo pronti per la riapertura dei servizi.

Come lo scorso anno, – continua Luti - anche in questo, l’offerta educativa, per garantire la sicurezza legata all’emergenza epidemiologica, si svolgerà in linea con i vincoli sanitari indicati dalle linee guida ministeriali e nel rispetto delle disposizioni normative.

Ringrazio – conclude Luti – l’ufficio Istruzione del Comune di Volterra e la responsabile del settore Rossella Trafeli, le educatrici e le ausiliarie dei nostri servizi per aver consentito, con la loro professionalità e competenza e nonostante le difficoltà e le incertezze che caratterizzano questo periodo, il regolare svolgimento delle attività. Auguro, infine, alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie che questa esperienza sia un momento importante di crescita e di socializzazione”.

Fonte: Comune di Volterra