Lavoratori a nero, multato il bagno di Bernardeschi

Undici lavoratori a nero in un evento serale, il bagno di Federico Bernardeschi viene multato. L'Amare Holi beach di Marina di Carrara è di proprietà del calciatore della Juventus. Pochi giorni fa hanno fatto il loro ingresso i carabinieri, che hanno trovato lavoratori non in regola.

I controlli sono stati svolti dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara, in collaborazione con i militari di Marina di Carrara, personale ispettivo dell'Ispettorato di Lucca - Massa Carrara e Nil di Lucca. Trovati 16 giovani lavoratori, di cui solo cinque avevano potuto mostrare un contratto regolare. Sembra però che le persone a nero fossero addetti alle pubbliche relazioni non dipendenti dello stabilimento balneare.

Per la struttura è arrivata una multa da oltre 40mila euro.

La difesa della società che ha in gestione lo stabilimento

"Bernardeschi non c'entra niente con questa storia, e il personale trovato senza contratto di lavoro non appartiene al nostro organico. E' stato il committente privato a portare 11 persone, che ha utilizzato per accompagnare gli ospiti ai tavoli e fare pubbliche relazioni. Su queste persone noi gestori dello stabilimento non avevamo nessun controllo".

Questo è le precisazione fatta da Amare Holi Beach, società con sede a Roma che ha preso in gestione lo stabilimento balneare di Marina di Carrara di proprietà del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi.

"Si è trattato di un evento privato a porte chiuse - spiega la Amare Holi Beach - ed è stata una leggerezza permettere al committente privato di lavorare all'evento. I nostri dipendenti sono i cinque trovati regolarmente contrattualizzati per la stagione ancora in corso".

Inoltre, conclude la società, "lo stabilimento è regolarmente aperto e la multa è inferiore a quella riportata dalla stampa".