Ripartono le attività al centro 'Le Corti' di Montespertoli

Settembre è il mese della ripartenza ed anche al Centro Culturale "Le Corti" a Montespertoli tutto è pronto per ripartire con nuove attività, sia per bambini sia per gli adulti. I primi due corsi in partenza, due laboratori musicali, organizzati dall'Associazione Prima Materia, per bambini e adulti hanno lo scopo di favorire l'esplorazione del ritmo a partire dall'ascolto dei propri ritmi interiori e naturali.

Il laboratorio per bambini, chiamato "Staccia buratta", ha una parte dedicata alle percussioni e al movimento e una parte corale dedicata alle filastrocche popolari e ai canti infantili della tradizione. Il laboratorio è rivolto a bambini da 6 a 10 anni ed inizierà questo sabato, 4 settembre.

Il laboratorio per adulti “Voglio cantare e se non canto moro” è incentrato sulla vocalità e sul canto popolare ed ha un duplice obiettivo: far scoprire o riscoprire ai partecipanti il piacere del canto e offrire uno sguardo sulla musica di tradizione orale italiana.

Per informazioni e prenotazioni dei laboratori dell'Associazione Prima Materia è necessario contattare i referenti chiamando il numero 0571/620311 oppure scrivendo una e-mail a info@primamateria.it oppure la Biblioteca E. Balducci al numero 0571/600228 - 0571/600250 o alla email biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

Il weekend del 17-18 settembre sarà dedicato invece al disegno con l'illustratrice Anna Paolini che terrà un "Corso di disegno botanico". L'insegnante dedicherà due giorni alla ricerca di elementi naturali nel giardino della biblioteca o al parco urbano di Montespertoli per poi riprodurli con varie tecniche di illustrazione.

Per info e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca E. Balducci al numero 0571/600228 - 0571/600250 o alla email biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

Martedì 21 settembre si terrà il Circolo di lettura e martedì 28 il Circolo di poesia a cura dell'Associazione Bibli.a.mus, dalle 18:00 alle 19:00, nel Salottino Letterario al primo piano della Biblioteca. Per info e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca oppure l'Associazione scrivendo una e-mail a bibliamus@gmail.com.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito di “SPAZI ATTIVI”, il Bando tematico che la Fondazione dedica al sostegno di progetti per la rigenerazione, il recupero, il riuso e la riattivazione di spazi urbani aperti al pubblico, al fine di favorire la partecipazione culturale e l’inclusione sociale delle comunità del territorio.

Nel dettaglio il calendario del laboratorio per bambini "Staccia buratta"

Percussioni:

Sabato 4 settembre ore 16:00

Sabato 11 settembre ore 16:00

Sabato 25 settembre ore 16:00

Canto:

Sabato 2 Ottobre ore 16:00

Sabato 9 ottobre ore 16:00

Sabato 16 ottobre ore 16:00

Nel dettaglio il calendario del laboratorio per adulti “Voglio cantare e se non canto moro”

Corso di Percussioni:

Sabato 11 settembre 17:00 - 19:00

Sabato 25 settembre 17:00 - 19:00

Corso di Canto:

Sabato 2 Ottobre 17:00 - 19:00

Per ogni dubbio o informazione a riguardo di tutti i corsi che si svolgeranno all'interno del locali del Centro Culturale "Le Corti" si può contattare i numeri 0571/600228 - 0571/600250 oppure scrivere una email a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it. Per accedere ai corsi e ai locali è necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Fonte: Comune di Montespertoli