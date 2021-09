Sessanta chili di hashish tra auto e capannone, arrestato

In auto e in un capannone alla periferia di Arezzo aveva quasi 60 chili di hashish, che avrebbero fruttato circa mezzo milione di euro. Un 40enne di origini albanesi è stato arrestato a Arezzo dai carabinieri, che hanno in pratica smantellato una grande rete di spaccio.

Durante un controllo in zona industriale vicino a via Calamandrei, i militari hanno notato un'auto che, alla vista dei carabinieri, invertiva la marcia. Hanno inseguito il veicolo e fermato il conducente. All'interno dell'auto il 40enne aveva cinque chili di hashish suddivisi in panetti.

Hanno inoltre voluto vederci chiaro, dato che il 40enne non era nuovo a casi simili. Hanno perquisito anche un capannone nella sue disponibilità e trovato l'hashish restante. Tutto è stato sequestrato, l'uomo è in carcere a Arezzo.