Vandalismi No Vax a Certaldo, Cenni (PD): "Solidarietà a Cucini"

"Nuovi atti di vandalismo dei no-vax a Prato e nell’Empolese-Valdelsa, l’ultimo a danno dell’hub vaccinale di Certaldo: francamente tutto questo è grave e inaccettabile.

È inaccettabile che l’interesse di pochi tenti di soverchiare il bene della comunità e che, per affermare le proprie opinioni, si mettano in atto dimostrazioni violente e rissose come questa e come le altre che abbiamo già visto nei giorni scorsi.

Quella vernice nera, quelle parole usate a sproposito sono una mancanza di rispetto non solo verso la comunità di Certaldo e verso i volontari della Pubblica Assistenza che lavorano in quel luogo, ma anche verso tutti gli operatori sanitari che sono impegnati da un anno e mezzo sul fronte anti-Covid e verso tutte le famiglie che hanno lottato, sofferto, subito perdite.

Al sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, così come a tutte le associazioni di volontariato e al personale sanitario impegnato ogni giorno nei centri di vaccinazione va la mia piena solidarietà e un ringraziamento per il grande lavoro svolto al servizio di tutti noi".

Così Susanna Cenni, deputata e membro della segreteria nazionale PD.