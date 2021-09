Veicoli abbandonati e senza pezzi, una denuncia nella Piana

Diciassette veicoli fermi da tempo in un parcheggio, fuori uso, senza alcuni pezzi. Questa è la scoperta dei carabinieri forestali di Ceppeto a Campi Bisenzio. Una persona, inoltre, è stata denunciata per attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

I militari sono andati in un consorzio di aziende per autotrasporti conto terzi. Nel piazzale e nelle vicinanze erano presenti i veicoli, perlopiù furgoni, in disuso da tempo e privi di elementi essenziali, parcheggiati in modo caotico. Alcuni erano senza pezzi, asportati per usarli come ricambi per altri veicoli della sessa società.

Era presente inoltre, all’interno di un cassone, un motore di veicolo non bonificato. Dalle verifiche eseguite presso le banche dati ACI/PRA, è risultato che dodici dei veicoli presenti erano di proprietà della società individuata. I veicoli erano dunque classificabili come “fuori uso” poiché mancanti di parti essenziali o in stato di abbandono prolungato nel tempo, pertanto non più marcianti e qualificabili come rifiuti speciali.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della società è stato dunque denunciato.