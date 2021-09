Abbandona wc e cartongesso in strada, denunciato

Continua l’attenzione della Polizia Municipale contro l’abbandono di rifiuti. La settimana scorsa gli agenti del Reparto di Rifredi in collaborazione con gli ispettori di Alia hanno individuato il responsabile dell’abbandono di scarti di lavorazioni edili accanto ad alcuni cassonetti. È stato un residente a segnalare a una pattuglia durante un controllo nella periferia nord del quartiere la presenza di rifiuti non di provenienza domestica abbandonati accanto a una postazione di cassonetti. Quando gli agenti sono andati a verificare hanno trovato scarti di lavori edili tra cui un sanitario e in particolare del cartongesso. Hanno quindi chiamato gli ispettori di Alia che, frugando tra i sacchi abbandonati, hanno trovato riferimenti che, insieme alla testimonianza di un cittadino che ha raccontato agli agenti di aver visto un furgone fermo accanto ai cassonetti fornendo anche la targa, hanno consentito di risalire al responsabile. Si tratta del titolare di un’attività artigiana di posa di pannelli in cartongesso che è stato convocato presso la sede del reparto. L’uomo prima ha cercato di negare la responsabilità ma alla fine ha ammesso di aver abbandonato gli scarti della sua attività. Per lui è scattata la denuncia.