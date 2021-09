Alta Scuola di Pelletteria Italiana, prorogate le iscrizioni

C’è più tempo per iscriversi al corso base presso la sede di Pontassieve dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana. La possibilità di iscriversi, infatti, è stata prorogata fino al 21 settembre.

Il percorso formativo fornisce conoscenze e competenze sull’utilizzo dei materiali, degli arnesi e dei macchinari per la lavorazione in pelletteria e permette di acquisire le conoscenze e le competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione, fino alla costruzione completa di un prototipo. La metodologia didattica prevede spiegazioni e dimostrazioni pratiche, seguite da esercitazioni singole e in gruppi di lavoro.

La durata del percorso formativo è 200 ore di laboratorio, con la possibilità di stage facoltativo. Il corso si svolgerà dal 27 settembre al 29 ottobre, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-12.30–13.30-17.30).

Destinatari del corso sono soggetti maggiorenni in cerca di prima occupazione, inoccupati, disoccupati, in mobilità dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale.

La domanda di iscrizione va inviata corredata da curriculum vitae, documento identità e codice fiscale. La selezione è prevista il 22 settembre alle 9.30.

Per inviare la candidatura al corso occorre scrivere una e-mail a segreteria@altascuolapelletteria.it. La domanda è scaricabile da questo link: https://altascuolapelletteria.it/corsi/corso-base-pelletteria-pontassieve/

