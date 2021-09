Anziano trovato morto a Livorno, in carcere l'ex badante e il compagno

Sono stati arrestati perché ritenuti responsabili della morte di un 94enne a Livorno. Un 46enne e una 49enne sono finiti in manette con l'accusa di omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. L'uomo era stato trovato senza vita nel suo appartamento in centro lo scorso 27 agosto. La donna, ex badante del 94enne, e il convivente avrebbero soffocato l'anziano per rubare soldi e preziosi nella casa.

Il 94enne era stato trovato senza vita dal figlio, dato che non rispondeva al telefono. Lo scenario iniziale fin da subito aveva lasciato dubbi, dato che erano state trovate tracce estranee a quelle della vittima.

Il 46enne e la 49enne hanno approfittato dello stretto rapporto affettivo e confidenziale con la vittima. Sono entrate in casa, hanno immobilizzato l'uomo, lo hanno ucciso per asfissia e hanno spaccato la cassetta dietro lo specchio del bagno dove il 94enne teneva soldi e preziosi.

I due adesso sono in carcere: il 46enne a Livorno, la 49enne nella sezione femminile a Pisa.