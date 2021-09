Beccato dai carabinieri a spacciare hashish: arrestato un 38enne alle Cascine

I carabinieri di Firenze hanno arrestato, ieri pomeriggio al parco delle Cascine, un cittadino gambiano 38enne, colto in flagrante mentre vendeva una dose da 1,5 grammi di hashish a un uomo.

Dopo averlo notato e fermato, i militari hanno provveduto a perquisire il pusher: il 38enne era in possesso di 15 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 55 euro, denaro che è stato sequestrato insieme alla droga in quanto ritenuto provento di precedenti vendite di sostanze stupefacenti.

L’acquirente, invece, dopo la segnalazione alla locale Prefettura di Firenze è stato rilasciato.