Ciclismo, Persico trionfa a Signa. Sul podio Ferri e Cataldo di Petroli Firenze Hopplà Don Camillo

Quarto successo di stagione per Davide Persico, il 33° per il team Colpack Ballan, oggi a Signa, in provincia di Firenze. Persico ha avuto la meglio su Gregorio Ferri (Petroli Firenze Hopplà Don Camillo) e Lorenzo Cataldo (Petroli Firenze Hopplà Don Camillo) al termine dei 118 km corsi in 2h 44'03 alla media/h di 43,340.

L'AZIONE: In un prova che è stata caratterizzata dalla pioggia, Persico ha dato una dimostrazione di lucidità e tempestività con un allungo a 800 metri dalla conclusione. Il bergamasco si è riportato in modo perentorio su un drappello di fuggitivi ed ha regalato una gioia al Team Manager Antonio Bevilacqua che, con Giuseppe Dileo, ha diretto il team dall'ammiraglia. Il successo di squadra è impreziosito dal 7° posto di Francesco Della Lunga che era presente nella fuga.

DICHIARAZIONI: “Ho deciso di partire quando mancava poco meno di un chilometro – racconta un raggiante Persico subito dopo l'arrivo – avevo l'impressione che non avremmo preso i fuggitivi e quindi ho tentato l'azione di forza. Avevo circa 15” di svantaggio e il gruppetto davanti si è fortunatamente fermato permettendomi di rimontare”.

Persico prosegue nel suo racconto. “A meno 500 metri dal traguardo mi sono portato su di loro, tirando dritto”. I risultati sono tornati a sorridere per il corridore: “Ad agosto ho corso poco, perchè ho cercato di recuperare stando in altura. Ora mi pare di essere tornato brillante e la stagione presenta un calendario ancora fitto. Lo scorso anno vinsi l'ultima gara. Spero di ripetermi”.

La corsa toscana prevedeva uno strappo da affrontare per 12 volte che ha reso la corsa impegnativa.

BEVILACQUA: “Una vittoria per il morale – il commento di Antonio Bevilacqua – dopo una serie importante di secondi posti. Abbiamo avuto un periodo no per infortuni e un pizzico di sfortuna. Inoltre alcuni dei nostri atleti sono anche stati in ritiro con la Nazionale, quindi non sempre avevamo al via la squadra migliore. Il nostro presidente, Beppe Colleoni, merita questi successi”.

La gara aveva visto un primo tentativo con Sergio Meris presente e prima ancora Samuel Quaranta, poi appiedato da una foratura.

GIRO DEL FRIULI: Ancora piazzamenti al Giro del Friuli, gara a tappe internazionale. Dopo il 4° posto di ieri per Filippo Baroncini, oggi lo stesso piazzamento è stato ottenuto da Alessio Martinelli.

ORDINE D'ARRIVO SIGNA:

km 118 in 2h 44'03 media/h 43,340

1 PERSICO Davide Colpack Ballan

2 FERRI Gregorio Petroli Firenze Hopplà Don Camillo

3 CATALDO Lorenzo Petroli Firenze Hopplà Don Camillo

4 NENCINI Tommaso Petroli Firenze Hopplà Don Camillo

5 MARCELLUSI Martin Mastromarco Sensi FC Nibali

6 MORI Filippo Gragnano Sporting Club

7 DELLA LUNGA Francesco Colpack Ballan

8 BIANCALANI Andrea Gragnano Sporting Club

9 FERRARI Davide Petroli Firenze Hopplà Don Camillo

10 NASTASI Daniel D'Amico UM Tools

