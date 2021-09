Elezioni a Scansano: i candidati della lista civica “Francesco Marchi sindaco”

La lista civica “Francesco Marchi sindaco” si presenta: a sostenere il sindaco di Scansano in carica e in corsa per il secondo mandato è una squadra di dodici candidati di estrazioni diverse, uniti dall’amore per il proprio territorio. «La nostra squadra – dichiara Francesco Marchi – è quasi completamente nuova ed è composta da donne e uomini che abbiamo scelto per la loro competenza e per l’amore per il nostro Comune. Con questa squadra, se eletti, riusciremo a raggiungere grandi obiettivi per il territorio: ognuno di loro arriva da un settore specifico e potrà dare il suo contributo nella vita amministrativa». Corrono per la carica di consigliere comunale: Giacomo Agnelli (30 anni, imprenditore agricolo), Loredana Bertaccini (28 anni, contabile), Claudio Chelli (38 anni, agricoltore), Roberta Cioni (61 anni, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate), Eugenio Fagnoni (68 anni, ristoratore), Gianni Iozzelli (42 anni, sales manager), Francesco Mastrocinque (51 anni, imprenditore), Gianluca Mazzuoli (55 anni, dipendente pubblico), Carlo Pastorelli (48 anni, libero professionista), Agnese Raffo (52 anni, casalinga), Giuliana Rossi (54 anni, imprenditrice agricola), ed Elido Tiberi (59 anni, agente di commercio).

Fonte: Ufficio Stampa