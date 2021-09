Finale regionale Miss Toscana: la più bella è la lucchese Viola Ciollaro

Viola Ciollaro di Lucca e' la nuova Miss Toscana 2021.

La bella concorrente lucchese prevale sul filo di lana sulla concorrente di Rosignano Marittimo Sara Galantuomini e cede la sua fascia di Miss Bellezza Rocchetta Toscana precedentemente vinta sabato 21 agosto a Villa Sperling di

Montepiano di Vernio (PO) a LAURA SICCA 19 anni anche lei di Lucca.

La manifestazione che e' stata organizzata dall'Amministrazione Comunale di Casciana Terme-Lari, con la collaborazione delle Terme e Bagni di Casciana, della A.S.D. Calcio Casciana Terme e dell'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria anche in questa edizione ha riscontrato un enorme successo.

Dopo un anno di fermo causa pandemia la meravigliosa piazza Garibaldi allestita come un meraviglioso salotto rispettando tutte le norme vigenti Covid-19 ancora dopo39 anni consecutivi ha visto affluire il pubblico delle grandi occasioni per la soddisfazione di tutti gli organizzatori.

La giuria che si era riunita nel pomeriggio c/o il teatro Verdi di Casciana Terme e presieduta da Paolo Conticini al termine di un accurato incontro con tutte le concorrenti in gara ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Toscana 2021 - VIOLA CIOLLARO - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - SARA GALANTUOMINI - di Rosignano Marittimo (LI) - 19 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Cancro.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - ARIANNA DIONIGI - di Castellina In Chianti (SI) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - ANTONIETTA MARINO - di Bibbona (LI) - 24 anni - studentessa universitaria - H. 1,72 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del Cancro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - REBECCA RICCETTI - di Cascina (PI) - 21 anni - studentessa - H: 1,75 - capelli biondi - occhi castani - del segno dei Gemelli.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - KHADY DIAKHATE - di Santa Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - sportiva - H. 1,82 - capelli neri - occhi neri - del segno dell'Ariete.

Miss Toscana e' stata premiata da Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari , dalla dottoressa Arabella Ventura direttore generale di Bagni di Casciana ed incoronata da Paolo Conticini presidente di Giuria di Miss Toscana 2021 ed ha ricevuto dal signor Michele Benvenuti della gioielleria Benvenuti di Pontedera il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Durante la serata sono state elette altre due vincitrici della fasce dei titoli satellite che permettera' loro di accedere alle prefinali nazionali e sono:

Miss Eleganza Toscana 2021 - VANESSA COLECCHIA 19 anni - di Massa che e' stata premiata da Gloria Tonini Miss Piazza Italia 2018 ,ha inoltre ricevuto dal signor Benvenuti un gioiello da parte dello sponsor Miluna.

Miss Sport Toscana 2021 - ARIANNA DIONIGI -18 anni - di Castellina in Chianti (SI) che e' stata premiata da Alberto Bettiol campione di ciclismo, anche lei ha ricevuto dal signor Benvenuti il gioiello da parte dello

sponsor Miluna.

La squadra delle otto semifinaliste nazionali Toscane viene cosi' composta:

VIOLA CIOLLARO - di Lucca - Miss Toscana 2021 VANESSA COLECCHIA - di Massa- Miss Eleganza Toscana.

SARA GALANTUOMINI - di Rosignano Marittimo (LI)- Miss Cinema Toscana.

LAURA SICCA - di Lucca - Miss Rocchetta Bellezza Toscana.

REBECCA RICCETTI - di Cascina (PI) - Miss Sorriso Toscana.

ARIANNA DIONIGI - di Castellina in Chianti (SI) - Miss Sport Toscana.

ALICE BALDINI - di Sesto Fiorentino (FI) - Miss Be_much Toscana.

DANIELA RUGGIRELLO - di Livorno - Miss Miluna Toscana.

Durante la serata si e' svolta la premiazione del premio Lolette Conti che avviene dalla somma dei voti riportati dai portali web dei giornali La Nazione e Tirreno aperto nei giorni precedenti la finale ed e' andato a Antonietta Marino di Bibbona.

Molto apprezzata dal pubblico presente l'inizio della serata che ha visto modelli in erba sfilare per il negozio Cubo Abbigliamento Bimbi di Perignano, mentre le ultime cinque finaliste a Miss Toscana sono state presentate con i meravigliosi abiti da Le Spose di Mori con negozio c/o La Scala di San Miniato.

Ospiti della serata Gloria Tonini Miss Piazza Italia 2018, Chiara Gorgeri Miss Toscana 2019, Anna D'angelo consulente d'immagine ed Alberto Bettiol campione di ciclismo e segretario di giuria di Miss Toscana ed il comico

Alessandro Paci.

La manifestazione e' stata brillantemente presentata da Raffaello Zanieri e da Rachele Risaliti Miss Italia 2016, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci di AR Stilisti per Capelli con salone a Castelfiorentino e da Michela Hair Style di Michela Pratesi con salone a Pistoia,la serata inoltre e' stata trasmessa in diretta streaming su www.facebook .com missitalia

toscana e su ww.facebook.co gdvideomaker dal team di GDVideomaker di Daniele Gonnelli.

L'organizzazione della serata ultimo appuntamento del concorso per la nostra regione e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e La Liguria, con

la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari , di Giovanni Rastrelli, Paolo Mazzei , Marco Chiti e della A.S.D. Calcio Casciana Terme,audio-luci

SPL Service di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa